Diagnostican a hijo de Nicole Pérez la misma enfermedad de su hermana Isidora: "Esto es un golpe grande"

19 may. 2026 - 13:30 hrs.

Nicole Pérez enfrenta un nuevo desafío luego que a su segundo hijo le diagnosticaran la misma enfermedad que sufre su hija mayor, Isidora.

La ex Mekano contó en sus historias de Instagram que Andrés padece diabetes tipo 1. En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) relató cómo, con la ayuda de Isidora, confirmaron sus sospechas de que algo no estaba bien con el adolescente.

El diagnóstico del hijo de Nicole Pérez

Nicole Pérez contó que hace unas semanas atrás empezó a notar algo distinto en Andrés. "Tomaba mucha agua, tenía sed constantemente e iba mucho al baño. Había adelgazado harto. Yo le preguntaba y se enojaba", detalló.

La mamá de la influencer también notó que el adolescente de 14 años se levantaba mucho al baño en la madrugada, lo que aumentó su temor de que algo estaba mal. Fue entonces cuando ideó un plan que involucraba a Isidora.

Instagram @nicoleperezu

"El viernes le dije 'necesito que me ayudes, que nos digas a todos que nos vas a tomar la glicemia', y así lo hicimos. Andrés no quería y ella casi lo obligó, y cuando se la hizo tenía 309 de glicemia".

Nicole sabe que una glicemia por encima de 140 en ayunas es diabetes, así que llamó a su marido. "Le dije 'nos vamos a la clínica'. Le hicieron exámenes y lo dejaron internado", recordó.

"Uno espera no tener ni un hijo con diabetes tipo 1. Esto es un golpe grande porque no lo hemos pasado bien con el proceso de la Isi, y Andresito lo ha visto y lo ha vivido. No esperábamos que esto pasara, pero somos cristianos, sé que todo tiene un propósito", expresó.

Y en efecto, una seguidora le contó a Nicole que gracias a su testimonio logró salvar la vida de su hija, a quien también le diagnosticaron diabetes tipo 1.

Instagram @nicoleperezu

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