El mensaje de Nicole Pérez en medio de complejo momento de su hija Isidora: "No todo está en nuestras manos"

20 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Esta semana Isidora Carvallo confesó a sus seguidores que padece de diabulimia, un trastorno que la envió una vez más al hospital tras complicar los síntomas de su diabetes.

Su madre, Nicole Pérez, reflexionó sobre su elección de entender que por mucho que ame a su hija, no puede controlar su destino.

Y es que la situación de Carvallo es complicada: quienes sufren de esta condición no se inyectan la insulina que necesita su cuerpo para funcionar bien, todo con el objetivo de adelgazar. Así lo explicó la joven en sus redes, donde afirmó que empezaría a ir a terapia para superar el problema.

El mensaje de Nicole Pérez por la salud de su hija Isidora

"Hay dolores que el amor no alcanza a resolver y eso también hay que aceptarlo. No todo está en nuestras manos, no todo se puede controlar, no todo depende de uno", expresó Nicole Pérez en una historia de Instagram.

Instagram @isi.carvallo

Luego, resaltó la necesidad de "soltar el miedo a lo que podría pasar" y "confiar en que Dios puede hacer lo que nadie más puede".

La ex Mekano manifiesta además su decisión de "amar sin controlar, acompañar sin invadir, orar sin desesperar".

"Y aunque el corazón siga sintiendo miedo, Dios la ama más que cualquiera, y sigue obrando, incluso en medio del caos", concluyó.

Instagram @nicoleperezu

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