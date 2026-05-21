La irónica indirecta de Marité Matus a Camilo Huerta sobre supuesta pensión: "Los 90 millones están en..."

21 may. 2026 - 16:30 hrs.

Marité Matus compartió en Instagram un breve video donde ironiza por los dichos de Camilo Huerta sobre el dinero que ella recibe del padre de sus hijos, Arturo Vidal.

Recordemos que hace poco el entrenador afirmó en un reality show que el futbolista le entrega a la influencer una pensión mensual de 90 millones de pesos, algo que ella negó.

La indirecta de Marité Matus

Luego de desmentir la millonaria suma mencionada por Camilo Huerta y de calificarlo como una persona "básica y mala", Marité Matus le lanzó una filosa indirecta a en sus historias de Instagram.

"A seguir trabajando, porque los 90 millones están solo en la mente de un (payaso)", escribió sobre un video que grabó frente al espejo, lista para salir.

Instagram @mariteematus

Matus se lleva muy bien con su primer esposo, Arturo Vidal, con quien incluso trabaja en un emprendimiento de ropa deportiva. Sin embargo, su matrimonio con el entrenador terminó de manera turbulenta el año pasado.

Semanas atrás dijo sentirse avergonzada de haberse casado con él, luego de acusarlo de haberle sido infiel con Trini Neira. Tanto el chico reality como la hija de Pamela Díaz lo negaron.

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