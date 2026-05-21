"Me salió una pelota...": Helhue Sukni reveló que fue operada de urgencia por complejo problema de salud

21 may. 2026 - 12:17 hrs.

A través de un extenso video publicado en su cuenta de Instagram, Helhue Sukni contó que estaba bastante delicada de salud.

Según explicó en el registro publicado recientemente, tuvo que ser hospitalizada y operada de urgencia: "Me salió una pelota de pus y se me estaba yendo al interior".

Afortunadamente, la afección médica fue encontrada a tiempo y el equipo médico reaccionó de la manera correcta en una intervención que podría haberse complicado.

Tras lo anterior, Helhue Sukni hizo una reflexión sobre todo lo que le estaba ocurriendo: "Tengo que tirar para arriba, no me queda otra, hay gente que está mucho peor que uno, pero lo que me da rabia es que es una tras otra. Lo que tengo que hacer ahora es juntar plata e irme de vacaciones".

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El mal año de Huelhue Sukni

En el mismo video, Helhue Sukni confesó estar viviendo el peor año de su vida, debido a distintas situaciones de las que tuvo que hacerse cargo.

En primera instancia, tuvo que terminar una relación amorosa complicada, luego, su hija menor decidió irse de la casa y también varios problemas con las asesoras del hogar.

Otro de los episodios duros que vivió fue el asalto a mano armada que sufieron sus papás y que su hermano fue detenido y formalizado por su presunta participación como intermediario en una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre.

Finalmente, la abogada contó que una de sus nietas tuvo que pasar dos meses en neonatología, pues su hija dio a luz a las 30 semanas.

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