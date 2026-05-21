DJ Méndez agradece a Daniela Aránguiz por respaldarlo en desafío pugilístico a Américo: "Entendió la idea"

21 may. 2026 - 09:30 hrs.

Tras desafiar a Américo a pelear en un ring, DJ Méndez volvió a las redes para agradecer el respaldo de Daniela Aránguiz, quien lo defendió de las críticas por esta iniciativa.

Además, aprovechó de anunciar que este evento pugilístico ya está agendado para el viernes 4 de septiembre en el Gran Arena Monticello: "Solo falta una persona, si no, va a ser otra, se los advierto".

Tras los cuestionamientos por plantear el combate, Méndez hizo un recocimiento a Daniela Aránguiz: "Gracias por haber entendido toda la idea, lo que no hicieron todos los imbéciles de panelistas que existieron que me rellenaron de mier... de una forma... Ahora lo estoy diciendo en un tono (más suave) para que ellos no vayan a creer que soy un tipo agresivo".

Instagram de @_djmendezofficial

Esto fue una alusión a los compañeros de Aránguiz en TV+. Ejemplo de lo anterior es Michael Roldán, quien lo llamó "estúpido" por no medir las consecuencias que este desafío causaría en medio de una denuncia por violencia intrafamiliar, como la que enfrenta Américo ante Yamila Reyna.

"Jamás les he puesto un dedo encima"

En último lugar, Méndez enfatizó en una presunta gran diferencia con el intérprete de "Traicionera", pues afirmó nunca haber ejercido violencia contra sus parejas.

"Jamás me comparen con ese otro imbécil de Américo, porque yo puedo haber discutido con una de mis parejas, pero jamás les he puesto un dedo encima. (...) Si van a empezar a hablar de mí de esa forma, las demandas van a llover y los invito a que llamen a cualquiera de mis (ex) esposas".

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