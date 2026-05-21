Sammis Reyes conmueve con amorosa dedicatoria para su hija Mia Ignacia: "Te voy a cuidar hasta mi último día"

21 may. 2026 - 08:30 hrs.

Sammis Reyes compartió una sesión de fotos junto a su hija Mia, en la que sacó a relucir su lado más tierno. La pequeña es fruto de su relación con Emilia Dides, a quien recibieron el pasado 30 de enero en un parto que se adelantó algunas semanas a lo estipulado.

En un carrusel de Instagram, el exjugador de la NFL sostiene a la bebé de casi cuatro meses entre sus brazos mientras la besa en la mejilla.

El tierno mensaje de Sammis Reyes para su hija

"Desde que llegaste a mi vida dejé de vivir para mí y comencé a vivir para nosotros. Te voy a cuidar hasta mi último día, mi princesa hermosa. Nunca vas a estar sola en este mundo", señaló en la publicación.

Instagram de @sammisreyes

Y agregó que "lo único que deseo es que algún día puedas ver esta foto y estés orgullosa del papá que tienes. Te amo con todo mi corazón, Mia Ignacia".

Instagram de @sammisreyes

Como Reyes se ha visto envuelto en distintas polémicas recientemente, algunos de los comentarios hicieron eco de quienes constantemente lo critican.

"Cuidado rey que te van a criticar por subir una foto con tu hijita"; "No importa qué te digan sobre él, es buen cabro"; y "La gente envidiosa jamás tendrá una familia como la tuya", son algunas de las palabras que recibió.

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