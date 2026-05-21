Sammis Reyes conmueve con amorosa dedicatoria para su hija Mia Ignacia: "Te voy a cuidar hasta mi último día"
Sammis Reyes compartió una sesión de fotos junto a su hija Mia, en la que sacó a relucir su lado más tierno. La pequeña es fruto de su relación con Emilia Dides, a quien recibieron el pasado 30 de enero en un parto que se adelantó algunas semanas a lo estipulado.
En un carrusel de Instagram, el exjugador de la NFL sostiene a la bebé de casi cuatro meses entre sus brazos mientras la besa en la mejilla.
El tierno mensaje de Sammis Reyes para su hija
"Desde que llegaste a mi vida dejé de vivir para mí y comencé a vivir para nosotros. Te voy a cuidar hasta mi último día, mi princesa hermosa. Nunca vas a estar sola en este mundo", señaló en la publicación.
Y agregó que "lo único que deseo es que algún día puedas ver esta foto y estés orgullosa del papá que tienes. Te amo con todo mi corazón, Mia Ignacia".
Como Reyes se ha visto envuelto en distintas polémicas recientemente, algunos de los comentarios hicieron eco de quienes constantemente lo critican.
"Cuidado rey que te van a criticar por subir una foto con tu hijita"; "No importa qué te digan sobre él, es buen cabro"; y "La gente envidiosa jamás tendrá una familia como la tuya", son algunas de las palabras que recibió.
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