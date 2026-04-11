"Estoy aprendiendo yo también": Sammis Reyes se disculpó por polémico video con su perrita y admitió error

11 abr. 2026 - 18:40 hrs.

Durante las últimas horas, Sammis Reyes ha sido ampliamente criticado por arrastrar a su mascota y recientemente, salió a pedir disculpas.

Recordemos que el deportista subió un video donde aparece su perrita, Millie, con el arnés mal puesto, mientras él la intenta hacer avanzar y ella no entiende la orden.

A raíz de lo anterior, varios fueron los que le comentaron al pololo de Emilia Dides que le estaba haciendo un daño al perro, más aún considerando que tan solo tiene unos meses.

Las palabras de Sammis Reyes

Ahora, Sammis Reyes alzó la voz sobre la polémica e hizo un mea culpa: "Quiero pedir disculpas si es que ofendí a alguien con el video que subí, estoy aprendiendo yo también, al igual que ella, al igual que todos, con nuestros hijos y con nuestros perritos no tenemos todas las respuestas al comienzo, nos estamos conociendo".

"Yo soy una persona humilde, si es que cometí un error al haber sido muy brusco con ella, sin quierer, sin entender, le pido perdón a ella, que es lo más importante de todo, pero también a las personas que ofendí, no fue mi intención, yo a ella la amo con todo mi corazón",agregó.

Posteriormente, el influencer contó que recibió un reto de parte de Emilia Dides: "Me dijo que había sido muy bruto con ella y ahí tomé consciencia. Ella es un american bully, es un perro muy grande que no se nota cuando está asustada porque su cuerpo no lo muestra. A mí me ha pasado y la entiendo mejor que nadie".

También, Sammis Reyes agradeció las críticas constructivas que recibió por parte de personas que si estaban interesados en el bien de la cachorrita: "Esa es la forma en la que uno debería enseñarle a otro. Las personas que no lo hicieron, los llamaría a que lo hicieran mejor, yo soy súper consciente de que no me las sé todas, pero cuando se me ataca de esa manera, creo que tampoco está bien. No creo que esté bien recibir comentarios tan fuertes, deseando cosas súper negativas. Enséñenme, yo feliz de aprender".