La Carlita pide cadena de oraciones por sus dificultades en la universidad: "Necesito magia"

13 jun. 2026 - 13:00 hrs.

El pasado mes de marzo, la Carlita de Tiktok inició con emoción su último año en la carrera de Ingeniería Comercial, que cursa en la Universidad Diego Portales.

Tres meses después se confiesa sobre sus intentos fallidos con una de las asignaturas, que ya ha reprobado tres veces. La influencer decidió recurrir a métodos "espirituales" para lograr su cometido.

La lucha de la Carlita de TikTok en la universidad

"Si alguna vez se sienten weones, piensen que yo ahora voy a dar la solemne de un ramo que estoy viendo por cuarta vez, conch...", exclamó Carla Inostroza en un post de Instagram.

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"A estos niveles de la vida yo necesito una cadena de oración. Yo no necesito estudiar, yo necesito magia", admitió, antes de mostrar sus nuevos planes.

"Acá tengo una plantita que me dieron para la buena suerte. ¿Y sabes qué? Me la voy a meter en la... Voy a hacer una limpieza, weón. A ver, concha, suave, necesito pasar esto", dijo, mientras encendía un manojo de hierbas.

"A esto he llegado. ¿Y sabes qué? Si yo no he pasado este ramo es por la envidia. Voy a ir con mis amuletos espirituales metidos en el bolsillo. Me voy", expresó.

En reacción, sus seguidores le enviaron los mejores deseos a la Carlita y le pidieron actualizarlos sobre los resultados de su prueba. "Necesito saber si lo pasaste"; "Te entiendo, yo hice un ramo como cinco veces"; "Que te vaya bien, tu puedes", escribieron.

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