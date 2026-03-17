El último primer día de La Carlita en la universidad: "Este año termino la carrera"

17 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Para La Carlita, el mes de marzo marca un momento especial en su vida: el inicio de su último año como estudiante universitaria.

Carla Inostroza, famosa comediante y tiktoker con más de 2.1 millones de seguidores, reveló en una de sus historias de Instagram que oficialmente está en la recta final para ser una profesional.

La Carlita y su último primer día en la universidad

"¡Último primer día! Vamos, que este año termino la carrera", escribió la creadora de contenido en su registro, uno en el que hizo un outfit check de la ropa que escogió para asistir al nuevo período de clases de Ingeniería Comercial en la Universidad Diego Portales.

Instagram @c4rliita

En las imágenes, luce un polerón negro estilo crop top, junto a unos jeans de piernas anchas y corte alto, y un bolso blanco con straps largos, ideales para andar con comodidad en su universidad en Santiago.

Hay que resaltar que, desde que comenzó la carrera, La Carlita compatibiliza sus estudios con los shows en vivo y los proyectos digitales que forman parte de su trabajo.

Además, este 2026 ha sido crucial para la tiktoker, quien se comprometió en matrimonio con el cantante estadounidense Matt Hunter, luego de someterse a un par de cirugías estéticas en Miami.

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