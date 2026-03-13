La Carlita confiesa su obsesión tras su cirugía estética y aconseja a sus fans: "Procuren ir al psicólogo"

13 mar. 2026 - 13:40 hrs.

Aunque la Carlita de TikTok se siente muy satisfecha con los resultados de las cirugías estéticas que se realizó en Miami a inicios de año, también confiesa que ahora se siente un poco "obsesionada" con su cuerpo.

La creadora de contenido se sinceró con sus seguidores en un video donde se prueba un pequeño bikini rojo y termina dando un consejo a quienes deseen operarse como lo hizo ella.

La confesión de la Carlita sobre su operación

"Tengo mucha curiosidad de cómo ahora con la operación se me ven los bikinis. Tengo años que no he usado un bikini, así que les voy a mostrar", se le escucha decir a Carla Inostroza en su post.

"Ese culazo todo que ver. Ay, chicas, estoy muy feliz. Miren, ahí se me puede ver el hoyito de la cirugía, pero lo tapamos nomás", dijo, antes de soltar una confesión.

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"Una igual, queda cagada la cabeza después de la cirugía. Yo a veces como que pienso que no me hice absolutamente nada. Con la faja uno se ve de una manera, después de sacar la faja, te ves de otra manera. No, es terrible", comentó, para luego dejar una recomendación.

"Si ustedes se van a hacer una cirugía, procuren ir al psicólogo antes. Una se empieza a obsesionar con eso y cada vez ve algo peor. Cada vez vas encontrando más cosas que dices como, oh, igual me operaría esto de nuevo. Yo juraba que no me iba a pasar eso", expresó.

"Esos complejos jamás salen de la mente", advirtió, por lo que aconsejó tomar las cosas con calma después de operarse y enfocarse en las rutinas de ejercicios y una dieta saludable.

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