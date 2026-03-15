El importante mensaje que entregó Carlita tras su cirugía estética: "Los complejos jamás salen..."

15 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Carla Inostroza, también conocida como "La Carlita", sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una particular confesión tras su cirugía estética.

Y es que hace unas semanas, la influencer que está comprometida con el cantante Matt Hunter, reveló que se sometió a una lipotransferencia de grasa desde su abdomen hasta sus glúteos, lo que fue un cambio importante en su apariencia.

Fueron estos cambios en su apariencia los que terminaron afectando psicológicamente a la influencer, quien decidió subir un video hablando sin filtros sobre esta situación y realizando una importante recomendación a sus seguidoras que se quieren someter a operaciones similares.

La confesión de Carlita sobre su operación

Precisamente, Carlita partió diciendo que ella siempre tuvo una autoestima súper baja, por lo que psicológicamente no estaba muy bien, y llamó a sus seguidoras a buscar ayuda psicológica antes de una operación estética.

"Si ustedes se van a hacer una cirugía procuren ir al psicólogo antes. Una se empieza a obsesionar con esto y cada vez ve algo peor, cada vez vas encontrando más cosas que dices 'igual me operaría esto de nuevo'. Yo juraba que no me iba a pasar eso, pero es mentira porque los complejos jamás salen de la mente y después se generan nuevos", confesó la influencer.

Por lo mismo, Inostroza no dudó en apoyar a sus seguidoras si se quieren operar, pero las invitó a trabajar su salud mental antes de cualquier decisión de esta clase, ya que el físico puede cambiar, pero la mente sostiene los problemas.

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