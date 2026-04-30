Álvaro Ballero comparte la rutina con la que logró importante cambio físico a sus 43 años

30 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Desde hace un tiempo que Álvaro Ballero viene compartiendo el cambio físico por el que está pasando tras su separación con su exesposa, Ludmila Ksenofontova.

Y es que, previo a la separación y después del quiebre con Ludmila, Álvaro pasó por un momento muy oscuro en que se hizo presente el alcohol. Sin embargo, en un momento decidió cambiar aquello y limpiar su cuerpo, lo que lo ha llevado a tener un físico muy trabajado a sus 43 años.

Por lo mismo, decidió compartir las cosas que él y que lo han ayudado a mantener su cuerpo bien, sin llevarse a sí mismo al límite.

Álvaro Ballero enseña su rutina para su cambio físico

A través de un post de Instagram donde muestra su figura, en las siguientes fotos explicó cómo ha sido todo su proceso de cambio.

En resumen, Ballero contó que no hay métodos sagrados o grandes secretos para su estado físico; simplemente hace cardio en ayunas, hasta unos 30 minutos, unas cuatro veces por semana, calculando la frecuencia cardiaca en la que quema grasa.

Asimismo, explicó que camina a 4,5 km/h y con una inclinación de 10 en una trotadora, al mismo tiempo que va cuatro días al gimnasio: dos ejercitando el tren superior y dos el tren inferior, aumentando siempre la carga, pero con descansos de dos minutos.

De igual forma, aclaró que cuenta sus calorías con My Fitness Pal, una aplicación en la que llega hasta las 1.900 calorías, e intenta dar 8 mil pasos diarios.

Eso sí, el ex chico reality precisó que él no es un experto, por lo que hizo un llamado a sus seguidores a acudir a un especialista si quieren iniciar su propio proceso de cambio.

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Este artículo no pretende dar soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

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