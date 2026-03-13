Álvaro Ballero reflexiona sobre los efectos positivos de su separación: "He aprendido a ser mejor papá"

13 mar. 2026 - 14:50 hrs.

Ya transcurrieron seis meses desde que se anunció la separación de Álvaro Ballero y la patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, un tiempo en el que la vida del ex chico reality ha dado un giro.

El empresario no solo luce feliz en su nueva relación con María José Reyes, con quien confirmó su romance el pasado mes de enero. Además, asegura que esta nueva etapa está marcada por el crecimiento personal.

La reflexión de Álvaro Ballero a seis meses de su separación

"Aunque suene -lea- raro, creo que agradezco la crisis que significó la separación. He aprendido a ser mejor papá, persona y pareja. Han sido meses de mucho aprendizaje", escribió Álvaro Ballero en Instagram.

Instagram @balleroa

Luego apuntó que "una de las decisiones categóricas fue dejar de beber alcohol", un hábito que abandonó hace tres meses.

"He aprendido a estar más conectado y entender mis emociones sin atajos", expresó en el post, junto a un par de imágenes donde posa alegre con Milla, Vika, Ivana y Santino, sus hijos con Ksenofontova.

"Me queda un largo camino para ser la mejor versión para ellos, pero estoy trabajando en eso", comentó en alusión a sus niños.

La figura de televisión culminó su mensaje con un guiño a su exesposa: "Mis hijos son mi motor en todo y sin dudas están con la mejor mamá del mundo, cuidándolos día a día con amor y fortaleza. Agradezco a la vida que ella sea su guía".

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