"Paso a paso": El logro personal de Álvaro Ballero que consiguió luego de llegar a su límite

02 mar. 2026 - 13:20 hrs.

El ex chico reality y publicista Álvaro Ballero compartió a través de redes sociales un importante logro personal.

Tras dos semanas de su paso por la Gala del Festival de Viña del Mar con su nueva pareja, María José Reyes. Confesó a través de sus historias de Instagram que lleva dos meses sin beber alcohol, tras un episodio crítico que lo llevó al límite.

El gran logro personal de Álvaro Ballero

"Hoy cumplí dos meses sin beber alcohol, el día que lo decidí fue porque viví dos situaciones donde llegué al límite", partió confesando el influencer.

Explicó que fueron: "Una olvidando cómo había llegado a un lugar y otra generando escenas de celos desmedidas, me enojé tanto que fundí mi auto, sí, así de idiota, ahí dije 'No más'".

"Sí, hay veces que me ha costado más, donde me he sentido tentado a tomar cerveza fría hasta adormecer la cabeza, pero lo he superado... Paso a paso", terminó reflexionando Ballero.

