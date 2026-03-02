Megamedia recibe Diamond Creator Award tras alcanzar 10 millones de suscriptores en YouTube

02 mar. 2026 - 15:21 hrs.

Megamedia se enorgullece en informar que su canal de YouTube, MEGA Oficial, ha alcanzado el histórico registro de 10 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer canal de televisión abierta chilena en recibir el prestigioso Diamond Creator Award (Botón de Diamante) otorgado por la plataforma global YouTube.

Un reconocimiento que instala a Mega en un selecto grupo de creadores de contenido a nivel mundial y que viene a validar nuestra permanente estrategia de transformación digital y el liderazgo indiscutido en la generación de contenidos de entretención, informativo y ficción en nuestro ecosistema multiplataforma.

La distinción fue entregada por el señor Edgardo Frías, Google Country Director de la Región Andina, a los señores Carlos Heller, presidente de Megamedia, y Patricio Hernández, director ejecutivo de Megamedia.

Mega

La ceremonia se realizó en el Hotel Sheraton de Viña del Mar donde Mega transmitió el Festival de la Canción 2026 y cuyo React, durante tres noches, alcanzó el primer lugar de transmisiones en vivo de YouTube a nivel mundial, según la plataforma Playboard.

