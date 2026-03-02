"Mi familia, mi todo": La tierna publicación de Sammis Reyes y Emilia Dides junto a su hija

02 mar. 2026 - 15:20 hrs.

Sammis Reyes desde hace algunos días está en la palestra, tras ser parte de la rutina humoristica del Pastor Rocha en el Festival de Viña 2026 y por protagonizar un tenso enfrentamiento con José Manuel "Cuco" Cerda en una fiesta.

El exjugador de fútbol americano estuvo involucrado en una fuerte discusión con la actual pareja de Daniela Aránguiz en una fiesta en Viña del Mar, momento que fue rápidamente difundido por redes sociales.

Tras la polémica no ha dado declaraciones sobre ese tema, pero sí ha compartido tiernos momentos junto a su familia.

La tierna publicación de Sammis Reyes con su familia.

El exdeportista, en vez de seguir avivando polémicas y discusiones, decidioó compartir lindos momentos junto a su pareja Emilia Dides y su hija recien nacida, Mía.

En la publicación aparece la familia posando con la playa de fondo, con la descripción: "Mi familia, mi todo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammis Reyes (@sammisreyes)

