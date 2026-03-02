Viña 2026 cerró con récords de audiencia para el nuevo sistema de medición: Quintuplicó a su competencia

02 mar. 2026 - 17:05 hrs.

El LXV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar terminó dejando recuerdos imborrables, shows históricos y ratings que marcaron un precedente para los futuros eventos televisados en vivo.

Los nueve días que conformaron las transmisiones festivaleras, desde la Gala hasta el cierre de Only Viña Prime, consiguieron dominar la televisión chilena con amplio margen, demostrando que el Festival es el principal evento cultural en torno al que los chilenos se reúnen anualmente.

El Festival promedió 1.646.893 personas por minuto combinando las señales de Mega y Mega 2 con su señal inclusiva de lengua de señas, consiguiendo obtener con dos de sus shows el récord de lo más visto desde que se implementó el nuevo sistema de medición de audiencias en abril del año pasado (Pastor Rocha y Mon Laferte).

Los récords que dejó Viña 2026

En la franja horaria del Festival, durante los 6 días, TVN marcó 167.822 personas promedio por minuto, CHV 329.982 personas por minuto, y Canal 13 llegó a 218.066 personas por minuto. Además, el alcance total de personas en todo el festival fue de 9.684.341 personas.

Los shows más vistos fueron los siguientes:

La Gala inaugural también tuvo altos números de rating consiguiendo un promedio de 1.580.364 personas por minuto, captando la atención de la audiencia y derrotando a su competencia. TVN en ese horario marcó 140.289 personas promedio por minuto, CHV 445.511 personas promedio por minuto, y Canal 13 203.302 personas promedio por minuto.

Además, la previa de la Gala también lideró con comodidad marcando 492.503 personas promedio por minuto versus los 239.027 de TVN, los 374.191 de CHV, y los 333.988 de Canal 13.

Por su parte, los programas satélite sostuvieron la atención del público con una mirada fresca, alegre, interesante y entretenida de todos los sucesos que acompañaron al Festival de Viña.

Con Gusto a Viña, el matinal conducido por José Antonio Neme y Marianne Schmidt, promedió 447.119 personas promedio por minuto, superando con creces los números normales de los franjeados de ese segmento. En ese horario, TVN promedió 112.734, CHV obtuvo un promedio de 280.291, y Canal 13 llegó a 229.488 personas por minuto.

Además, el espacio vespertino Only Viña consiguió números igualmente sorprendentes con la conducción de José Antonio Neme y Tonka Tomicic. El espacio promedió 515.082 personas por minuto, versus 230.503 de TVN, 307.123 de CHV, y 270.649 de Canal 13. Mientras que Only Viña Prime, emitido el sábado 21 y el sábado 28 de febrero, promedió 625.881 personas por minuto.

Las plataformas digitales de Mega también alcanzaron altas cifras: más de 50 millones de visualizaciones diarias del contenido festivalero. Además, el react llegó en tres de las seis noches a ser lo más visto en vivo a nivel mundial en YouTube, llegando a superar los 155 mil espectadores en simultáneo.

De este modo, el Festival de Viña cerró su segundo año en Mega con cifras exitosas y una producción de primer nivel mundial.

Todo sobre Festival de Viña