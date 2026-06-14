"¡Mi bebé Martina!": La exchica reality Wilma González comparte bellas fotos de su hija recién nacida

14 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Wilma González está viviendo un momento de gran felicidad tras convertirse nuevamente en madre. La modelo y entrenadora fitness dio la bienvenida a Martina, su segunda hija y la primera junto a su pareja, Nicolás Seguel, con quien ha compartido emotivos registros del nacimiento en redes sociales.

Durante las últimas horas, la exchica reality publicó distintas imágenes desde la clínica, mostrando parte de los momentos más significativos del parto. En una de ellas aparece junto a Seguel, a quien dedicó un especial mensaje: “Mi compañero, mi vida, mi familia, mi todo”.

¡El bello mensaje de Wilma tras la llegada de la nueva integrante!

La influencer también compartió una postal familiar junto a su hijo mayor, Noah, y la recién nacida, reflejando la emoción del momento. “La vida no deja de sorprenderme, nunca es tarde para nada y el amor siempre vence”, escribió.

Posteriormente, Wilma presentó oficialmente a la pequeña Martina con un mensaje lleno de emoción. “Bienvenida Martina! La más amada de las princesas. ¡Qué bendición, qué perfección, nos sentimos afortunados con tu papá. Gracias vida”, expresó.

En paralelo, la modelo ha reflexionado sobre esta nueva maternidad y las críticas que recibió durante su embarazo. “Como siempre digo, siempre es más lo bueno que lo malo, pero, en concreto, ese comentario que expuse me llamó la atención”, señaló, agregando también: “Traten de ser felices, ojalá que reciban amor”.

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