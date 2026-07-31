"Esta canción es para ti": El homenaje de Emilia Dides a su abuela a dos semanas de su partida

31 jul. 2026 - 13:50 hrs.

Emilia Dides expresó a través de la música sus más profundos sentimientos dos semanas después de la sensible muerte de su abuela.

Los últimos días han sido complicados para la Miss Universo Chile 2024, quien poco después de despedir a su abuelita tuvo que ser operada de emergencia por una apendicitis.

Tras la cirugía, la cantante escribió una emotiva reflexión sobre la muerte y entregó una muestra de su sensibilidad y talento.

La dedicatoria de Emilia Dides a su fallecida abuela

"Dicen que uno nunca está preparado para despedirse de alguien que ama. Y tienen razón. Por más que sepamos que la muerte es parte de la vida, nunca aprendemos a convivir con el vacío que deja una ausencia", escribió Dides en Intagram.

Instagram @emiliadides

"Con el tiempo entendí que dejar ir un cuerpo no significa dejar ir un alma. Hay personas que se quedan para siempre en nosotros: en los recuerdos y en las pequeñas cosas que nos hacen sonreír", continuó, para luego afirmar: "el amor verdadero no desaparece, simplemente encuentra otra forma de acompañarnos".

La modelo acompañó su mensaje con un video en el que interpreta con intensa emotividad el tema "Te extrañaré", de Tercer Cielo, que habla precisamente de las despedidas.

"Si hoy extrañas a alguien que ya no está, quiero decirte que esta canción es para ti. Para todos los que tienen un angelito en el cielo", culminó su mensaje.

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