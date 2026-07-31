Melina Noto recuerda la polémica filtración de su embarazo: "Sabía que no lo hacía con buena intención"

31 jul. 2026 - 11:20 hrs.

En marzo de 2025 Pangal Andrade confirmó en sus redes sociales que esperaba su primer bebé con Melina Noto, luego de que Raquel Argandoña filtrara la noticia en un show de farándula.

Más de un año después, la periodista argentina recuerda cómo vivió este episodio y cuenta qué pasó con la relación del deportista extremo con la icónica presentadora de televisión.

El recuerdo de Melina Noto sobre filtración de su embarazo

Meli Noto conversó con Tanza Varela en el pódcast de la revista Sarah sobre la polémica filtración por parte de Argandoña, quien hasta entonces tenía una buena relación con Andrade. Recordemos que el ex chico reality años atrás fue pareja de Kel Calderón, hija de la animadora.

"Nunca me conoció, nunca tuvo un contacto conmigo, entonces verme en una situación de ser herida por ser pareja de él, me sentí como súper vulnerable", expresó Noto.

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"Lo más importante en ese momento era mi bebé. Y yo la había pasado tan mal que por un momento pensé que la había perdido. O sea, imagínate que tuvo que venir mi mamá", agregó.

"A él (Pangal) le dolió mucho porque él le tenía mucho cariño. No sé cómo se enteró, pero en la familia de mi pareja lo sabía. (...) Le escribió, le dijo como, 'me enteré que vas a ser papá, te felicito'. Y él dijo: 'gracias, Raquel", rememoró.

Según Noto, su pololo dijo no saber cómo se había enterado Argandoña, pero le pareció lindo el gesto de felicitarlo. Sin embargo, a ella le dio otra impresión: "Sabía que no lo hacía con buena intención".

Finalmente, reveló que desde entonces hubo un distanciamiento. "Realmente a mí siempre me habló bien de ella. Siempre me dijo 'fue una excelente suegra'", comentó.

"¿Y después de esto ellos ya no siguieron teniendo buena relación?", preguntó Varela. "No, no tienen relación", contestó tajante Meli Noto.

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