"¡No lo puedo creer!": Melina Noto cumple uno de sus más grandes sueños en Turquía

10 jun. 2026 - 16:20 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade están disfrutando de un mágico viaje familiar a Turquía, donde la periodista argentina cumplió en solitario uno de sus más grandes sueños.

El deportista extremo le regaló a la madre de su hija una experiencia única que jamás olvidará, según ella misma lo expresó en un post de Instagram.

Sueño cumplido de Melina Noto en Turquía

Cuando eran las 4:00 de la mañana en el país euroasiático, Meli Noto les contó a sus seguidores que se dirigía a los famosos globos de Capadocia.

"Voy solita, porque no están permitidos niños. Así que se quedaron los gorditos durmiendo", dijo en una historia, en alusión a Pangal y su hija Alanna. "¡Qué emoción! ¡No lo puedo creer!", expresó con evidente entusiasmo.

Instagram @melinoto

Una vez en el lugar, compartió un vistazo de los globos y volvió a manifestar su euforia. "¡No puedo creer dónde estamos!", exclamó.

Posteriormente la comunicadora publicó un post en el que registra su paseo en globo aerostático por los cielos de la famosa ciudad turca. "Este video no merecía edición alguna. Cumpliendo uno de mis grandes sueños. Gracias, mi amor, por hacerlo posible", escribió.

En las imágenes primero se aprecia el rostro conmovido de Noto y luego la fantástica vista desde las alturas. Docenas de globos en un cielo despejado y en el fondo las famosas formaciones rocosas conocidas como "la chimenea de hadas".

Al conocer que era un regalo de Pangal, algunos fans hicieron una predicción. "Se viene el anillo", "Estoy esperando la propuesta", dijeron, entre cientos de expresiones de asombro y admiración.

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