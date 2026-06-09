"Nació para ser papá": Pangal Andrade enternece las redes sociales con tierno video en compañía de Alanna

09 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Pangal Andrade dejó a todas sus seguidoras con el babero puesto, y es que el aventurero subió un video hablando sobre lo importante que es para él ser padre, siendo acompañado por la pequeña Alanna en cada momento.

Precisamente, este 21 de junio se celebrará el Día del Padre, por lo que en su primer festejo como tal, Pangal está comenzando a festejar desde ya esta importante fecha para él.

A raíz de esto, y en colaboración con una marca de cuidado estético, Pangal subió un video hablando sobre lo lindo de ser padre, encantando a sus seguidoras en el acto, quienes destacaron lo buen papá que puede llegar a ser.

Pangal Andrade es halagado por su rol de padre

En este video, donde aparece Pangal compartiendo en distintas instancias con Alanna, el exchico reality dice: "Ser papá cambió mi forma de ver la vida. Hoy entiendo que la verdadera fuerza está en cuidar, en estar presente".

"Quiero que mi hija crezca viendo que un hombre puede ser auténtico y orgulloso de quién es, porque nuestra identidad se construye en cada detalle", comentó, y agregó: "Ser papá es parte de mi identidad".

De inmediato, sus seguidoras se deshicieron en comentarios, halagando la gran figura paterna que será Pangal para Alanna.

"Pangal nació para ser padre"; "Son idénticos, puro papá"; "Hermosa tu hija Pangal, cuídate tú para estar con ella. Felicidades"; y "Alanna el clon de Pangal", fueron algunos de los comentarios.

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