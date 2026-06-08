"Empezó la aventura": Pangal Andrade y Melina Noto comparten postales de su primer viaje con Alanna

08 jun. 2026 - 18:40 hrs.

Pangal Andrade, Melina Noto y su hija Alanna tomaron sus maletas y emprendieron vuelo a Turquía con la intención de conocer más de este país y su cultura.

Precisamente, el que comenzó a registrar todo en redes sociales fue Pangal Andrade, quien partió grabando el inicio de su vuelo, así como el tiempo que pasaron jugando con Alanna mientras el vuelo transcurría.

"Empezó la aventura en familia", mencionó en un comienzo, para dar paso a una serie de registros donde se les veía en el avión.

Pangal Andrade y Melina Noto en Turquía

Enseguida, subió otra historia donde demostró que su primera parada fue en Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, que ofreció distintas actividades a los viajeros nacionales, como lo son joyerías, calles con decorados especiales y tiendas de dulces.

Asimismo, en otro video se puede ver a Alanna probando un mango, mientras que Melina prueba un jugo que no es de su gusto y un chocolate que sí le agrada.

Finalmente, subieron un registro de los tres navegando por el estrecho del Bósforo, un canal natural que divide Europa de Asia en Estambul.

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