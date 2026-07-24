Hijo menor de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza sorprende con drástico cambio de look

24 jul. 2026 - 17:40 hrs.

Benjamín Araneda, hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, sorprendió en redes sociales luego que la psicóloga compartiera una fotografía de su cambio de look.

El hermano pequeño de Florencia Araneda se ha convertido en uno de los más queridos por los usuarios, debido a sus aventuras y pasiones, entre ellas el fútbol, el cual comenzó a practicar en Estados Unidos, donde ha conseguido más de un trofeo.

Hace algunas semanas, el pequeño sorprendió al participar de un torneo organizado por Esteban Paredes, donde logró el primer lugar en la categoría Sub 10 Copa de Plata.

Instagram @marcelavacarezaa_

El cambio de look de Benji Araneda

La reciente publicación de Marcela Vacarezza no pasó desapercibida, ya que aparece Benji con un notorio cambio de look, luciendo trenzas en su cabello.

La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, la historia se llenó de mensajes destacando su imagen.

"Qué lindo se ve"; "Qué grande está y hermoso"; "Preadolescencia, cambió su carita. ¡Crecen rápido!", fueron parte de los comentarios.

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