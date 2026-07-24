Hijo de Pamela Díaz sorprende con drástico cambio de look tras debutar como modelo: Así luce Mateo Neira

24 jul. 2026 - 09:30 hrs.

Mateo Neira, hijo de Pamela Díaz, llamó la atención en redes sociales tras mostrar su renovado look, con el cual busca marcar en su faceta como modelo.

Recordemos que hace algunos días el hermano de Trini Neira sorprendió al debutar como modelo en una sesión de fotos con Nathaly Rojas, fotógrafa reconocida por su trabajo en el Chile Fashion Week y el Festival de Viña del Mar.

El antes y después de Mateo Neira

En las imágenes, Mateo lucía el cabello largo, con una especie de chasquilla hacia un costado y el pelo completamente liso.

Instagram @sastreriastoro

Aunque todo cambió en los últimos días, ya que apareció en redes sociales con un cabello con ondas.

Se trata de una drástica renovación de look que, según algunos, tiene que ver justamente con su reciente faceta como modelo.

Instagram @n.mateoo

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