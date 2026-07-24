'Somos millonarios': Joaquín Méndez y Mandi Martínez comparten tierno video jugando con Valentino

24 jul. 2026 - 10:20 hrs.

Joaquín Méndez y Mandi Martínez se convirtieron en padres del pequeño Valentino en febrero de este año, mes en el que la vida del animador de Mega cambió para centrarse en las necesidades de su hijo.

Y es que, aunque sus grabaciones de Volverías Con Tu Ex? 2 y otros compromisos toman bastante tiempo, Joaquín se ha mantenido presente en la crianza de Valentino en sus primeros meses, lo que se notó con un tierno video que subió su pareja.

Precisamente, en sus plataformas digitales, Mandi subió un tierno video en el que aparece en un íntimo momento con su bebé.

Tierno video de Joaquín Méndez y su bebé

"Somos millonarios", escribió Mandi en el video donde se puede ver a Valentina recostada sobre la cama utilizando un enterito a rayas y sobre él estaba su padre.

En ese momento, Joaquín se pone a jugar con Valentino, provocando la risa del bebé, quien no paraba de mirar a su papá, quien se seguía moviendo para hacer reír al niño.

Como era de esperar, los seguidores y seguidoras de Mandi y Joaquín se deshicieron en halagos para el bebé y también para los padres, quienes siguen "chochos" con su hijo.

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