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¡Vuelve la Liga Femenina! Colo-Colo y la UC protagonizan una nueva jornada por Mega Mega

¡Vuelve la Liga Femenina! Colo-Colo y la UC protagonizan una nueva jornada por Mega

  • Por Mega

Este sábado 25 de julio, Mega volverá a llevar toda la emoción de la Liga Femenina 2026 con una doble jornada correspondiente a la fecha 19 del campeonato. Los encuentros tendrán como protagonistas a equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones y seguir en la lucha por los primeros lugares.

La fecha tendrá al líder del campeonato, Colo-Colo, defendiendo la cima del torneo, mientras que Universidad Católica, tercera en la clasificación, intentará sumar una nueva victoria para mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

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La acción comenzará a las 14:10 horas desde la cancha 2 del Estadio Santa Laura, donde Unión Española recibirá a Colo-Colo. Las albas buscarán extender su buen momento y seguir liderando el campeonato, mientras que las hispanas, quintas en la tabla, intentarán hacerse fuertes como locales para acercarse a los puestos de avanzada. El encuentro será transmitido por Mega, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada.

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Más tarde, a las 16:30 horas, Universidad Católica enfrentará a Palestino en el Claro Arena. Las cruzadas, terceras en la clasificación, irán por un triunfo que les permita seguir presionando a los equipos que lideran el torneo. Enfrente estará Palestino, que ocupa el séptimo lugar y buscará dar el golpe para escalar posiciones. El partido será transmitido por Mega 2, con el relato de Mauricio Castillo y los comentarios de Alejandro Astudillo.

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La Liga Femenina 2026 vuelve este sábado a las pantallas de Mega y Mega 2.

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