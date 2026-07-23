Prima de Pangal Andrade anuncia su embarazo: Melina Noto dejó un emotivo comentario tras saber la noticia
La prima de Pangal Andrade y Pedro Astorga, Kendra Ivelic, reveló con una tierna publicación de Instagram que se encontraba embarazada.
Precisamente, la postal reunió muchos buenos comentarios y deseos, ya que la bióloga y ambientalista optó por hacer una sesión fotográfica con su pancita en la naturaleza, entre los helechos, el río y los bosques, probablemente su lugar favorito.
"Una entrega... una entrega completa y profunda. La entrega de tu cuerpo, de tu nutrición, de tu descanso, de tus horarios, de tus actividades, de tu energía, de tu tiempo", partió diciendo Kendra.
El tierno comentario de Melina Noto
Enseguida, Ivelic escribió: "Se acerca el momento en que mi cuerpo se divide, el momento en que dejo de ser una… Después de tanta entrega, me pregunto si aún encontraré a la mujer que fui. ¿Puede una mujer dividida seguir siendo la misma? ¿O será que esta entrega me transforma tan profundamente que no queda otra que mutar?".
Fue así como Melina Noto, pareja de Pangal Andrade, apareció en la caja de comentarios de esta publicación y dejó un tierno mensaje a su familiar y amiga.
"Que hermosas palabras amiga. Ahora caminarás con tu corazón al lado", dijo Meli, agregando un emoji de corazón, dejando en claro que son muy unidas.
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