Gala Caldirola muestra cómo entrena sus abdominales de "acero": Mira aquí su rutina

23 jul. 2026 - 20:30 hrs.

La modelo y figura de redes sociales Gala Caldirola compartió a través de redes sociales cómo trabaja sus abdominales de acero para lucirlos en las fotografías.

Precisamente, la modelo española siempre ha utilizado sus plataformas digitales para compartir su parte del entrenamiento, donde utiliza el alcance que tiene para entregar lo mejor de sí misma.

De esta forma, Gala sigue adelante con su entrenamiento y muestra lo que hace para seguir a la par de su pareja Luis Jiménez.

Gala Caldirola muestra su rutina de abdominales

En este video se puede ver desde un comienzo cómo la española, tendida en el piso, realiza una serie de ejercicios para su abdomen, partiendo por el típico "crunch"; esto para fortalecer el músculo y algunos expertos lo recomiendan.

Asimismo, se le ve realizando un ejercicio para su espalda, siendo estabilizador, y luego otro para abdomen, trabajándolo desde abajo a arriba en diagonal.

Todo sobre Gala Caldirola