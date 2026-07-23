"Le dije que no se olvidara de mí": La emoción de Savka Pollak tras conocer a su primer nieto en EE.UU.

23 jul. 2026 - 12:20 hrs.

Hace poco menos de un mes nació el primer nieto de Savka Pollak, una experiencia que al principio preocupó a la familia y que hoy llena de emoción a la orgullosa abuela.

El parto del pequeño Thiago se adelantó, por lo que pasó sus primeros siete días de vida en una incubadora. "A todos nos pilló de sorpresa y la fortaleza de los padres fue increíble para salir de esta situación", dijo la periodista en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La experiencia de Savka Pollak con su primer nieto

Savka Pollak y su hija menor, Laura, visitaron por dos semanas la ciudad de Austin en Estados Unidos para conocer al bebé. Tras su regreso, la presentadora habló sobre las emociones que le despertó el hecho de convertirse en abuela.

"Yo no tenía en brazos a un recién nacido desde que nació la Laurita. Fue impresionante conocerlo, verlo y sentirlo. Es exquisito y es una sensación de amor enorme. Y lo rico es que después pude ayudar con muchas cosas de la casa", declaró.

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"También les pude enseñar algunas cosas a ellos, que tampoco es mucho, pero con cuatro hijos en el cuerpo, uno algo puede ayudar", dijo en referencia a los padres el niño: su hijo Maximiliano y su pareja, Alicia.

"Con Laurita estábamos las dos todo el rato fascinadas con Thiago (...) Fue mucho sostener al bebé con fular, mucho brazo; fueron dos semanas de puro amor", expresó.

"Era como tener a Maxito en brazos de nuevo. Thiago se acurrucaba en mí, feliz, y eso para mí fue muy importante. Necesitaba verlo y saber que estaba bien", agregó.

Aunque Laura vive con su madre, sus hermanos Savka, Matías y Maximiliano residen fuera de Chile. Por eso la animadora expresó su deseo de pasar más tiempo con ellos.

"En el largo plazo me encantaría que ellos vivieran acá o yo vivir allá. Me gustaría estar cerca de mis nietos. Por eso le dije muchas veces a Thiago que yo era su abuelita y que no se olvidara de mí, jajajá", confesó.

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