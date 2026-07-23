Universidad Católica vs Palestino: Mira este partido EN VIVO de la liga femenina por la señal Mega 2

23 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Universidad Católica y Palestino femenino animarán una nueva jornada del Campeonato Nacional este sábado 25 de julio, en un atractivo duelo transmitido por Mega.

El encuentro será visto en Mega 2, la segunda señal digital de Megamedia, reafirmando el compromiso de la estación con el desarrollo del deporte nacional.

La emisión forma parte de la apuesta de Megamedia por acercar el fútbol femenino a todos los hogares del país a través de la televisión abierta, ampliando la cobertura de una disciplina que continúa creciendo en nivel competitivo y convocatoria.

La transmisión contará con el relato de Mauricio Castillo y los comentarios de Daniel Ahumada, ambos integrantes de MegaDeportes, quienes llevarán todos los detalles de un partido que promete intensidad y buen fútbol.

Universidad Católica buscará hacerse fuerte ante Palestino en un compromiso clave de la temporada, con ambos equipos enfocados en sumar puntos importantes en el Campeonato Nacional Femenino.

Con esta cobertura, Mega 2 continúa consolidándose como una ventana para el deporte chileno, acercando a la audiencia las principales competencias del fútbol femenino y promoviendo una mayor visibilidad para sus protagonistas.

¿Cómo ver Universidad Católica vs Palestino por Mega 2?

Este sábado 25 de julio se disputará el encuentro entre Universidad Católica vs Palestino, que será transmitido en vivo a partir de las 16:30 horas por Mega 2. El partido también se podrá seguir a través de la señal en vivo de Mega.cl.

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¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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