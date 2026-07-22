"Mi partner de la vida": Romántico mensaje de Mauricio Pinilla en el cumpleaños de su pareja Paula Henríquez

22 jul. 2026 - 17:30 hrs.

Mauricio Pinilla sorprendió con un romántico saludo de cumpleaños a su nueva pareja, Paula Henríquez. Con este gesto, el exfutbolista dejó en evidencia que su relación va viento en popa.

Recordemos que el nuevo amorío del otrora jugador de Universidad de Chile con la modelo internacional no ha estado exento de polémicas.

Y es que a días de confirmar que estaban juntos, nacieron rumores de infidelidad que debieron salir a aclarar.

Instagram @pinigol9

Mauricio Pinilla sorprende con saludo a su nueva pareja

Este miércoles, "Pinigol" recurrió a las redes sociales para Paula, quien festeja 31 años.

En sus historias, compartió una fotografía junto a la modelo: "Muy feliz cumpleaños a mi partner de la vida", escribió.

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