Lisandra Silva recordó a su padre fallecido y reveló la promesa que hizo por sus hijos: "No me verán llorar"

22 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Lisandra Silva encuentra en sus hijos Noah y Leiah su mayor fuente de inspiración para mantenerse fuerte solo unos días después de la muerte de su padre.

Carlos Silva falleció el 18 de julio en España, a donde la modelo viajó para acompañarlo en sus últimos momentos de vida. De vuelta a la cotidianidad, la cubana dejó una reflexión sobre la importancia de enfocarse en lo que realmente es valioso.

Reflexión de Lisandra Silva tras muerte de su padre

A pesar del doloroso momento que atraviesa, Lisandra Silva mantiene activa su cuenta de Instagram, donde expresó su amor infinito hacia su papá y prometió seguir adelante y valorar más el presente.

Instagram @lisandrasilva

"La muerte de mi padre me ha hecho aferrarme más a la vida, y entregarle aún más amor y atención a los que están acá", escribió sobre una postal donde se la ve cargar en brazos a su hija.

"¡Pasamos mucho tiempo quejándonos, llorando, estando tristes! ¡Hoy escojo la vida y experimentarla, consciente, con amor! ¡Te amo, papá! Gracias por tanto", expresó en la misma historia.

Seguidamente, Silva publicó un video donde Noah y Leiah corren hacia ella para entregarle un regalo. "Seré fuerte por ellos", prometió.

"¡No me verán llorar! ¡Me verán reír, disfrutar la vida cada día! ¡Hoy tengo que seguir viviendo por ellos!", exclamó finalmente.

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