Lisandra Silva viaja a España y muestra el tierno detalle que su padre tiene en casa: "Parece un museo"

18 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Lisandra Silva emprendió un viaje a Lloret de Mar, una ciudad costera cerca de Barcelona, España, que ya había visitado hace unos cinco años.

En aquel momento la modelo cubana se reunió en esa misma localidad con su padre, Carlos, a quien mencionó este fin de semana en Instagram.

La sala del padre de Lisandra Silva

Lisandra Silva reveló su ubicación en varias historias, la primera de ellas una fotografía instantánea de un viaje que hizo a Cuba años atrás junto a sus hijos Noah y Leiah.

Instagram @lisandrasilva

Seguidamente publicó una imagen de un living, en cuyas paredes se aprecian afiches y recortes de publicaciones de sus inicios como modelo en Europa.

"La casa de papi parece un museo de Lis", escribió sobre la postal, donde también especificó la locación, Lloret del Mar.

La cubana no ofreció más detalles de su viaje, aunque compartió un enlace a un antiguo video de uno de sus retiros espirituales.

Instagram @lisandrasilva

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