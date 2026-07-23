Este sería el presente de Francisco Kaminski: Afirman que atraviesa complicada situación financiera

23 jul. 2026 - 13:20 hrs.

Hace ya un año que la vida de Francisco Kaminski cambió radicalmente, cuando lo citaron a declarar como testigo en el caso del asesinato del "Rey de Meiggs", José Reyes.

Poco después confirmó su quiebre con quien fuera su pareja para el momento, Camila Andrade, y a eso le siguieron varios señalamientos por deudas impagas.

Aunque con el paso del tiempo el presentador fue desapareciendo de la vida pública, ahora su nombre vuelve a surgir.

¿Qué se dice de la vida actual de Francisco Kaminski?

En una reciente emisión del programa "No es lo mismo", el panelista Maxi Fuentes dijo que Francisco Kaminski "tuvo que entregar el departamento que le allanaron en Las Condes" y mudarse con su pareja Stephanie Finney a Viña del Mar.

"Creo que está recibiendo pensión de la polola, creo que a la mujer la manda a trabajar, está viviendo en el departamento de ella", afirmó, según reseña Página 7.

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Fuentes agregó que Kaminski "le está pagando una pensión de 1 millón 800 mil pesos" al hijo que tiene con Carla Jara, "pero como no está recibiendo ni uno, está viviendo de la pensión de la polola" y le pidió ayuda financiera a su abuela para cumplir el compromiso.

"La misma abuelita que le prestó 300 millones para que se pusiera al día tras el escándalo del Rey de Meiggs del año pasado", señaló el panelista, quien no reveló sus fuentes ni documentó con pruebas sus dichos. Los involucrados tampoco se han referido públicamente al tema.

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