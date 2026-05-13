Afirman que Francisco Kaminski habría perdido un importante trabajo por su vínculo con el caso del "Rey David"
La vida de Francisco Kaminski no pararía de recibir golpes, y es que todo indica que el animador perdió un importante trabajo que estaba desarrollando.
En Mucho Gusto, el periodista Danilo Villegas dio a conocer una información que se ha viralizado en programas de espectáculos, la cual afirma que Kaminski habría perdido un trabajo con un buen ingreso monetario a raíz de su presunta participación en el caso del "Rey David", en que una banda criminal fue desarticulada y es acusada de lavado de activos.
"Hemos conocido nuevos antecedentes en relación a la situación actual de Francisco Kaminski. Sabemos que está imputado, mas no ha sido formalizado, pero lo que tiene relación con su situación laboral es donde han existido novedades", expresó Villegas.
El periodista explicó que el animador "estaba trabajando para una minera junto a su hermano, en donde incluso algunos datos hablan de que había un sueldo, aproximado, de 5 millones de pesos mensuales. Ese trabajo se terminó; ha sido desvinculado a partir del nexo de Francisco Kaminski con esta operación del "Rey David".
Asimismo, Villegas afirmó que se repite un patrón, ya que el año pasado, cuando Kaminski fue vinculado al caso del "Rey de Meiggs", fue congelado en la radio Corazón y luego no continuó con el programa que tenía en la emisora.
Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.
