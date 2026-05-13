Comercio sexual, ruidosas fiestas, venta ilegal de alcohol y robos: Los problemas que enfrenta barrio Mapocho

13 may. 2026 - 13:10 hrs.

El barrio Mapocho es uno de los sectores más emblemáticos e históricos de Santiago. Sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado por el comercio ilegal, crimen organizado y una población cansada de lo que ocurre en este lugar.

Y es que muchos registros muestran que en el Paseo Puente, en las cercanías del Metro Cal y Canto, se desarrollan fiestas improvisadas, malos olores, venta ilegal de alcohol, comercio sexual y música fuerte por muchas horas.

Las incivilidades en el barrio Mapocho

Precisamente, un equipo de Mucho Gusto recorrió barrio Mapocho durante la noche, donde pudieron ver comercio ilegal con mantas en el piso vendiendo ropa y otros artículos, así como cerros de basura en las esquinas de este sector.

Mucho Gusto / MEGA

Vecinos y vendedores establecidos del lugar explican que llevan bastantes años soportando esto, viendo toda clase de delitos, ya que la zona se encuentra muy descuidada.

En ese sentido, Juan Carlos, un vecino del sector Cal y Canto que ha vivido toda su vida allí, declaró que es uno de los periodos más peligrosos que ha visto en esta zona del barrio Mapocho.

En esa línea, la situación durante el día no es muy distinta, ya que el comercio ilegal surge con mucha más fuerza y sin control, donde incluso la venta de comida es muy normal.

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