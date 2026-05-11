Candidatas al Miss Universo Chile 2026 visitan Mucho Gusto y revelan sus motivos para buscar la corona

11 may. 2026 - 16:00 hrs.

La tarde de este lunes, una parte de las candidatas al Miss Universo Chile 2026 llegaron hasta el patio central de Mega para presentarse ante las cámaras y lucir su banda.

El host de esta ocasión fue José Antonio Neme, animador de Mucho Gusto, quien conversó con cada una de las participantes, que entregaron una breve descripción de sí mismas y por qué decidieron dar este importante paso.

En esta ocasión, fueron 18 de las candidatas al Miss Universo Chile las que llegaron a Mega, entre las que se vio a las representantes de Vitacura, Loncoche, Temuco, Viña del Mar, Santiago, Retiro, Peñalolén, Talca, San Pedro de la Paz, entre otras.

Mucho Gusto / MEGA

Las candidatas del Miss Universo Chile en Mucho Gusto

Fue así como Neme pasó una por una ante estas reinas de belleza nacional que esperan dar lo mejor de sí mismas en esta nueva competencia, donde se busca a la representante de nuestro país en el Miss Universo.

Así fue como pudimos conocer brevemente lo que busca cada una de las candidatas, además de los motivos que las llevaron a dar este salto y ser una cara visible ante todo Chile.

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