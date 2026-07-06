¿Llegó el recambio para La Roja? Hijo menor de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza la rompe en torneo de fútbol

06 jul. 2026 - 12:30 hrs.

¿Nace un nuevo crack para Chile? Aquella fue la pregunta que de seguro se realizaron los usuarios en redes sociales tras la aparición de retoño una reconocida figura televisiva en un campeonato de futbol.

Se trata del menor de los Araneda Vacarezza, el pequeño Benjamín, quien tuvo una sorpresiva aparición en un torneo organizado por la escuela del ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes.

Hijo de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza gana torneo infantil

Fue la propia Marcela Vacarezza la que compartió registros de Benji en el torneo, donde aparece cual estrella de fútbol.

Lo que causó ilusión en las y los futboleros no fue solamente la participación del hermano de Florencia Araneda en el campeonato, sino que alcanzó el primer lugar en la categoría Sub 10 Copa de Plata.

Como podría esperarse, los cibernautas fueron en masa a dejar comentarios: "Ojalá algún día juegue por Chile", "puro amor para el Benjita campeón", "todo un campeón".

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