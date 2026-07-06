Alexis Sánchez comparte emotivos registros junto a su hija y un profundo mensaje: "¿De qué se trata la vida?"

06 jul. 2026 - 11:20 hrs.

Alexis Sánchez compartió con sus seguidores de Instagram unas imágenes cargadas de gran sensibilidad, donde se lo ve enternecido con su pequeña hija Bela.

El futbolista publicó los registros junto a unos breves mensajes con los que resaltó lo que para él es realmente importante en la vida, en un mundo que cada vez parece enfocarse más en lo material.

Las reflexiones de Alexis Sánchez

En sus publicaciones, Alexis Sánchez aparece en distintas situaciones con Bela, fruto de su relación con la modelo rusa Alexandra Litvinova. El deportista carga a la bebita en sus brazos, la sostiene en su regazo, o la levanta hacia el cielo con el ocaso en el fondo.

Instagram @alexis_officia1

"Mejora, aprende, crece y sé la mejor persona cada día, porque el mundo está cambiando. Nos olvidamos de los niños, animales, naturaleza, y somos cada vez más superficiales. No nos damos cuenta", escribió en una de sus historias.

Entre las postales con su hija incluyó otro par de mensajes del mismo tono. "Necesitamos muy poco para ser felices, pero mucha experiencia para comprenderlo", se lee en el registro.

Para cerrar su post, el "niño maravilla" dejó una pregunta abierta a sus seguidores: "¿De qué se trata la vida?".

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