Alexis Sánchez enternece las redes con nuevas fotos junto a su hija Bela: Compartió íntimo momento familiar

07 jun. 2026 - 13:02 hrs.

Alexis Sánchez sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram al compartir un especial registro junto a su hija Bela.

Luego de las tiernas postales que compartió hace algunos días, el delantero nuevamente subió una fotografía con su pequeña.

Las tiernas postales de Alexis Sánchez y su hija Bela

En sus historias, posteó una imagen donde se puede ver a Bela cerca de la pantalla, en la previa del partido amistoso que disputó Chile contra Portugal la tarde del sábado.

Instagram @alexis_officia1

Solo minutos después, Alexis compartió una fotografía donde su primogénita aparece apoyada en sus piernas mientras tomaba de su mamadera.

Instagram @alexis_officia1

Las postales llamaron rápidamente la atención de los cibernautas, puesto que el máximo goleador de La Roja suele tener mucho cuidado para mostrar a su familia. Sin embargo, con estas fotos exhibe su lado más familiar, donde comparte su pasión por el fútbol con Bela.

Todo sobre Alexis Sánchez