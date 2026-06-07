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Alexis Sánchez enternece las redes con nuevas fotos junto a su hija Bela: Compartió íntimo momento familiar Instagram

Alexis Sánchez enternece las redes con nuevas fotos junto a su hija Bela: Compartió íntimo momento familiar

  • Por Sebastián Paillafil

Alexis Sánchez sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram al compartir un especial registro junto a su hija Bela.

Luego de las tiernas postales que compartió hace algunos días, el delantero nuevamente subió una fotografía con su pequeña.

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Las tiernas postales de Alexis Sánchez y su hija Bela

En sus historias, posteó una imagen donde se puede ver a Bela cerca de la pantalla, en la previa del partido amistoso que disputó Chile contra Portugal la tarde del sábado.

Instagram @alexis_officia1

Solo minutos después, Alexis compartió una fotografía donde su primogénita aparece apoyada en sus piernas mientras tomaba de su mamadera.

Instagram @alexis_officia1
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Las postales llamaron rápidamente la atención de los cibernautas, puesto que el máximo goleador de La Roja suele tener mucho cuidado para mostrar a su familia. Sin embargo, con estas fotos exhibe su lado más familiar, donde comparte su pasión por el fútbol con Bela.

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