Alexis Sánchez enternece las redes con nuevas fotos junto a su hija Bela: Compartió íntimo momento familiar
Alexis Sánchez sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram al compartir un especial registro junto a su hija Bela.
Luego de las tiernas postales que compartió hace algunos días, el delantero nuevamente subió una fotografía con su pequeña.
Las tiernas postales de Alexis Sánchez y su hija Bela
En sus historias, posteó una imagen donde se puede ver a Bela cerca de la pantalla, en la previa del partido amistoso que disputó Chile contra Portugal la tarde del sábado.
Solo minutos después, Alexis compartió una fotografía donde su primogénita aparece apoyada en sus piernas mientras tomaba de su mamadera.
Las postales llamaron rápidamente la atención de los cibernautas, puesto que el máximo goleador de La Roja suele tener mucho cuidado para mostrar a su familia. Sin embargo, con estas fotos exhibe su lado más familiar, donde comparte su pasión por el fútbol con Bela.
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