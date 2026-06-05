Romance y amor familiar: Alexis Sánchez comparte imágenes de su primer viaje con su pareja e hija

05 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Alexandra Litvinova reveló días atrás el destino del vuelo privado que tomó junto a Alexis Sánchez y su hija Bella en sus primeras vacaciones familiares: Mallorca.

Ahora el futbolista comparte más detalles de su viaje, al publicar un registro de su estadía en la paradisíaca isla española.

Las postales de Alexis Sánchez en sus vacaciones familiares

Sánchez y Litvinova están combinando romance y amor de familia en su escape de tres a la isla mediterránea, donde se refugian en lo que parece una cabaña cerca del mar.

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El "niño maravilla" publicó varias postales donde se aprecia a la modelo rusa con su hija en brazos, o la decoración de la mesa de una idílica cena a la luz de las velas, contrastando con un biberón de la pequeña.

El deportista también se dejó ver mientras tomaba el sol con un risco y el mar en el fondo. Las imágenes complacieron a sus seguidores, emocionados por su disfrute con su pareja e hija.

"Que nunca falte esa sonrisa y que seas tan feliz como nos hiciste a nosotros con Chile"; "La familia siempre es lo más importante. Que sean unas hermosas vacaciones"; "Felicitaciones, Alexis, por esa bella familia. A cuidar lo más preciado que una persona puede tener", escribieron algunos de ellos.

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