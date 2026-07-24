"Vuelvo siempre": Benjamín Vicuña encanta con viaje de ensueño en compañía de sus hijos a mágico lugar

24 jul. 2026 - 15:10 hrs.

El actor nacional Benjamín Vicuña disfrutó de un lindo tiempo familiar y de descanso en el sur de Argentina, dedicando un post completo a estos días que se tomó.

Precisamente, Vicuña dedica casi por completo sus redes sociales a sus hijos, quienes son su gran orgullo y por los que trabaja día tras día en la profesión que tanto le ha dado.

Con la canción "Fuerza Natural" de Gustavo Cerati, Benjamín compartió una recopilación de videos y momentos que vivió en la Patagonia argentina.

El tiempo de descanso de Benjamín Vicuña

En estos registros se pueden ver distintos momentos de Vicuña con sus hijos disfrutando de la nieve, realizando distintos deportes en este ambiente, así como aprovechando las instalaciones de la cabaña que arrendaron.

"Vuelvo siempre al sur, a su paz y belleza, a escuchar nevar, a reencontrarme en el paisaje, a perderme en el bosque. Comparto este lugar con los que amo y aprendemos de la naturaleza. Gracias, vida", escribió Benjamín, agradecido de lo que puede apreciar.

Asimismo, en los comentarios, distintos usuarios y usuarias destacaron la inmensa sensibilidad que tiene Benjamín con la naturaleza, algo que intenta transmitir a sus hijos siempre.

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