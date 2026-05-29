Tomaron un vuelo privado: Las primeras vacaciones de Alexis Sánchez junto a su "familia maravilla"

29 may. 2026 - 16:15 hrs.

Alexandra Litvinova compartió imágenes del vuelo privado que abordó junto a Alexis Sánchez y su hija Bella a un destino que no especificó, pero sobre el que soltó algunas señales.

Los seguidores de la modelo rusa se emocionaron al ver las fotos y coincidieron en llamar "familia maravilla" al clan que conforma con el futbolista y su bebita.

El primer viaje familiar de Alexis Sánchez con su pareja y su hija

"Primeras vacaciones como familia de 3", escribió la pareja de Alexis Sánchez en un post de Instagram junto a varias postales captadas en el avión y en la pista de aterrizaje.

Instagram @litvinova_alexandra

Como es costumbre, el rostro del "niño maravilla" quedó oculto, pero se ve parte de su cuerpo, así como sus manos posadas cariñosamente sobre Alexandra y su bebé.

No está claro a dónde viajó el famoso trío, pero Litvinova publicó en sus historias una selfie donde posa con atuendo de playa, con emojis alusivos a paseos junto al mar.

Las postales agradaron a los internautas, quienes dejaron múltiples mensajes de simpatía y buenos deseos. "Gracias por devolverle la felicidad al niño maravilla, ¡lo has hecho brillar nuevamente!"; "Todo Chile te quiere, Alexandra"; "Nuestra mujer, niña y familia maravilla"; "Felices vacaciones, familia maravilla", escribieron.

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