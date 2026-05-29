"Me quedo sin respiración": La Carlita se sincera sobre su ansiedad y sus intensos cuadros depresivos

29 may. 2026 - 14:00 hrs.

La Carlita de TikTok estuvo invitada en el pódcast "Más que titulares", donde habló sobre las dificultades que atraviesan las personas famosas como ella, aunque no se visibilice en redes sociales.

La influencer recordó su arduo camino para convertirse en celebridad de Internet y se sinceró sobre los episodios de ansiedad y depresión que sufre a pesar del éxito.

Lo que dijo la Carlita sobre su ansiedad y depresión

Durante la entrevista, Javiera Quiroga le preguntó a Carla Inostroza por esos "días malos" en los que no tiene el ánimo para ser tan cariñosa como esperan sus seguidores. "Sí, me ha pasado mucho y lo he sobrepensado mucho", respondió.

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"De repente hay días que no me quiero levantar. Hay días que mi cuerpo no funciona y caigo en estos como cuadros depresivos muy intensos", dijo inicialmente.

"Hace poco me ha estado pasando algo, que de la nada me quedo sin respiración y tengo que estar constantemente calmándome, calmando mi mente", continuó.

"Me ha estado dando ansiedad salir a la calle y que la gente justo me pille en un mal momento. Entonces, de repente me han dicho como, ‘Carlita, fuiste súper pesada’. Y es como, pucha, estaba mal. Hay momentos en los que de verdad no puedo", insistió.

"Hay veces que vas al supermercado y andas con la huevada, no quieres hablar con nadie; justo se te cruzan y no es culpa de la persona, simplemente me pillaron en un mal momento. Intento darlo todo, pero la gente nota igual un poco como que no fui lo más simpática", concluyó la tiktoker.

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