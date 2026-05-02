La confesión de la Carlita a cuatro meses de su cirugía estética: "Crees que arruinaste todo"

02 may. 2026 - 15:00 hrs.

La Carlita de TikTok suele expresar lo feliz que se siente con la nueva silueta que adquirió luego de las operaciones estéticas a las que se sometió en enero en Estados Unidos.

Sin embargo, la influencer ha admitido algunos efectos y "obsesiones" con los que tiene que lidiar luego de pasar por el quirófano. En esta ocasión se sinceró cuando uno de sus seguidores le preguntó cómo se siente física y mentalmente después de "tunearse".

Los efectos de la operación estética de la Carlita

Carla Inostroza le respondió a su fan que "tunearse" es "un desafío heavy", pues con el paso del tiempo sigue teniendo efectos molestos.

"Me sentí mal físicamente las primeras dos semanas, ya llevo como cuatro meses y me hincho por todo, me duele a veces el culo y sentía que la piel me quemaba", escribió en una historia de Instagram.

Instagram @c4rliita

Luego confesó que mentalmente también es complicado. "Todos te dicen que te ves increíble, pero te miras al espejo y sigues encontrando defectos, crees que arruinaste todo; queda una pequeña obsesión por la 'perfección' o lo socialmente atractivo", dijo.

La prometida de Matt Hunter afirmó que "luchó" toda la vida con su físico y que la operación la ayudó mucho, pero en ocasiones no está 100% satisfecha.

"Siento que me dio una figura hermosa y pude bajar de peso. Pero no resuelve todo; la mente a veces te juega en contra y es muy importante mantenerse firme, no caer en malos hábitos y repetirse que estás bien así; ya es suficiente", concluyó.

Instagram @c4rliita



Todo sobre Influencers