La confesión de la Carlita a cuatro meses de su cirugía estética: "Crees que arruinaste todo"
La Carlita de TikTok suele expresar lo feliz que se siente con la nueva silueta que adquirió luego de las operaciones estéticas a las que se sometió en enero en Estados Unidos.
Sin embargo, la influencer ha admitido algunos efectos y "obsesiones" con los que tiene que lidiar luego de pasar por el quirófano. En esta ocasión se sinceró cuando uno de sus seguidores le preguntó cómo se siente física y mentalmente después de "tunearse".
Los efectos de la operación estética de la Carlita
Carla Inostroza le respondió a su fan que "tunearse" es "un desafío heavy", pues con el paso del tiempo sigue teniendo efectos molestos.
"Me sentí mal físicamente las primeras dos semanas, ya llevo como cuatro meses y me hincho por todo, me duele a veces el culo y sentía que la piel me quemaba", escribió en una historia de Instagram.
Luego confesó que mentalmente también es complicado. "Todos te dicen que te ves increíble, pero te miras al espejo y sigues encontrando defectos, crees que arruinaste todo; queda una pequeña obsesión por la 'perfección' o lo socialmente atractivo", dijo.Ir a la siguiente nota
La prometida de Matt Hunter afirmó que "luchó" toda la vida con su físico y que la operación la ayudó mucho, pero en ocasiones no está 100% satisfecha.
"Siento que me dio una figura hermosa y pude bajar de peso. Pero no resuelve todo; la mente a veces te juega en contra y es muy importante mantenerse firme, no caer en malos hábitos y repetirse que estás bien así; ya es suficiente", concluyó.
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