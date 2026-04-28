La Carlita cuenta su estrategia para superar las críticas: "He tenido malas experiencias y lo mejor es..."

28 abr. 2026 - 15:30 hrs.

Los seguidores de la Carlita de TikTok conocen el carácter directo y espontáneo con el que en ocasiones responde a los comentarios de sus detractores.

Sin embargo, esa no es su única reacción cuando la critican en redes sociales o en su día a día. Así lo hizo saber la creadora de contenido al responder a una usuaria que le preguntó sobre el tema.

La estrategia de la Carlita para superar las críticas

"Cuando eres tú misma, tan abierta con las personas, ¿cómo logras superar lo que dicen de ti?", fue uno de los planteamientos que recibió Carlita Inostroza en una interacción con sus fans en Instagram.

"He aprendido mucho, ya no me junto con personas malas, todo mi círculo y personas con las que me abro ahora son lo mejor del mundo", respondió inicialmente.

Instagram @c4rliita

"Pero sí he tenido malas experiencias y lo mejor es ignorar, eso habla más de ellos que de mí. Me da pena, ansiedad y ganas de devolver lo que hacen, pero creo que la vida se encarga de poner a esas personas en su lugar. Solo me alejo", agregó.

"Estoy muy segura de la persona que soy y lo mucho que puedo dar", comentó, antes de dejar un consejo: "Si me pides una recomendación, no gastes energía ni tiempo en algo de lo que no tienes control. Piensa que a veces necesitan hablar de ti porque cuando hablan de ellos, nadie presta atención".

Instagram @c4rliita

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