Coloridos y estampados: Los llamativos trajes de baño de La Carlita en su viaje a Hawái

18 abr. 2026 - 21:00 hrs.

La Carlita y su prometido, el cantante estadounidense Matt Hunter, emprendieron una escapada a Hawái, un archipiélago paradisíaco donde no solo disfrutan de atardeceres dorados y playas de agua cálida, sino que también avanzan en los preparativos de su boda.

A pesar de su ajetreado itinerario, la influencer no pierde la oportunidad de compartir en su cuenta de Instagram cada momento junto a su pololo y cada uno de los vibrantes trajes de baño que usa en su viaje.

Trajes de baño de La Carlita en Hawái

En una de sus historias, se ve a Carla Inostroza caminar por la orilla de la playa con el sol escondiéndose detrás de las palmeras como escenario. Para la ocasión, optó por usar un favorecedor bikini con estampado de vaca en blanco y negro.

Instagram @c4rliita

El segundo traje de baño lo mostró durante su paseo en bote por la isla de Kauai. Su elección fue un bikini en color negro, con un estampado floral en tonos naranjas.

De esta manera, La Carlita demuestra cómo aprovecha su viaje para convertir cada rincón de Hawái en el escenario ideal para lucir sus creativos looks playeros.

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