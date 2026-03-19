La Carlita cuenta cómo ha cambiado su vida desde que vive junto a Matt Hunter: 'Estábamos súper acostumbrados' Instagram: @c4rliita

La Carlita cuenta cómo ha cambiado su vida desde que vive junto a Matt Hunter: "Estábamos súper acostumbrados"

  • Por Mega

La vida de La Carlita tuvo un cambio “drástico” desde que se mudó con su prometido Matt Hunter. En un reel de Instagram, relató que sus costumbres y comodidades tomaron un giro de 180 grados.

Estamos hablando de que yo celebraba mi cumpleaños en el (restaurante) Panda Junior. O sea, y para mí era súper cuica esa hue...”, relató.

Así fue el cambio de vida de La Carlita

“Con mi familia, cuando nosotros vivíamos todos juntos, estábamos súper acostumbrados a dejar pasar hue... Yo sigo yendo a mi casa y la taza del baño no se arregla desde 2008”, comentó con humor.

La estudiante de Ingeniería Comercial describió a detalle esta presunta dramática situación: “Cuando tiramos la cadena, todavía la primera vez queda un mojón colgando. Hay que esperar como media hora, hasta que se vuelva a llenar de agua (...) Y si no, tenemos un balde”.

Otras supuestas precarias condiciones como hongos en la ducha y falta de limpieza también se vivían en su antiguo hogar, narró. Pero cuando se mudó con Matt, todo cambió:

El water tiene harta agua, ¿por qué tú tiras la cadena y se va todo? ¿Cómo que el hongo del baño se limpia? Tenemos un cuarto de despensa, nunca hemos tenido polillas en la comida y esa hue... me da tanta rabia”, manifestó.

Finalmente, precisó que estas vivencias eran exageradas y con un toque de humor: “Chiquillos, yo creía que se notaba mi exageración en los videos y en mis historias, pero parece que hay que explicarle a la gente hue... que obvio que mis papás no viven así jajaja”.

 
 
 
