"Logró lo que siempre quiso": Expololo de la Carlita reacciona a sus cirugías y su compromiso con Matt Hunter

17 mar. 2026 - 15:35 hrs.

Mucho antes del mágico momento que vive con su prometido Matt Hunter, la Carlita de TikTok solía aparecer en sus redes sociales con su anterior pololo, Felipe Cabello.

La influencer anunció en febrero pasado su compromiso con el cantante estadounidense luego de una cirugía estética cuyos resultados la tienen muy feliz.

Además, acaba de empezar su último año en la carrera de ingeniería comercial, a la vez que presenta sus shows de comedia y arrasa en redes sociales con más de tres millones de seguidores. Al ser consultado sobre el éxito actual de la tiktoker, Cabello no se guardó nada.

Lo que dijo el ex de la Carlita sobre su compromiso y sus operaciones

"Vi que se operó y que quedó bien, pero a la rápida, porque me lo mostraron. En verdad no me he puesto así detenidamente a verlo tampoco, porque uno no se pone a ver las cosas de la ex, o sea, yo por lo menos", dijo inicialmente.

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El ingeniero civil afirmó sentirse "feliz" de que su expolola "haya surgido como persona y que ahora tenga una relación estable, que se hayan comprometido y que sean una bonita pareja". "Yo feliz con eso, pues logró lo que siempre quiso", insistió.

"Ella siempre fue una mina que decía, 'yo voy a ser la más conocida de Chile, voy a ser la más famosa', hasta que lo logró. Siempre tuvo esa idea y lo logró", recalcó.

Por último, el ex de la Carlita accedió a enviarle un saludo a Matt Hunter y, cuando le preguntaron si iría a la boda en caso de que lo invitaran, respondió entre risas: "No, yo estaría: 'Me opongo, yo me opongo'", bromeó.

En diciembre de 2023, Carla Inostroza anunció a sus seguidores el final de su relación con Cabello, luego de dos años juntos y de constantes apariciones junto a él en sus redes.

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